Tottenham-Milan: le statistiche della partita

Per molti è la partita più importante della stagione, un appuntamento che da troppo tempo mancava: il Milan ha la possibilità di tornare tra le migliori otto squadre d'Europa, e approda a Londra per difendere il vantaggio ottenuto in casa tre settimane fa a San Siro grazie al gol di Brahim Diaz al 7'. Troverà un Tottenham concentrato, pronto a cercare di ribaltare il risultato. Sulla panchina degli Spurs torna per l'occasione anche Antonio Conte, che ha dovuto fermarsi subito dopo l'andata contro il Milan per recuperare appieno dall'intervento chirurgico subito. Per Pioli sarà un'occasione importante per cercare un traguardo che a fine 2019, quando subentrò a Montella, sembrava una cosa dell'altro mondo.

Si giocherà l'8 marzo, sarà la sfida n.22 in questo giorno. Finora 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2020, l'ultima partita giocata prima del lockdown generale dovuto allo scoppare della pandemia Covid. Il Milan perse in casa per 2-1 contro il Genoa, gol di Pandev e Cassata per i rossoblu nel primo tempo e sigillo di Zlatan Ibrahimovic al 77'. In Europa invece l'ultimo precedente risale al 2018, quando il Milan fu sconfitto nell'andata degli ottavi di finale in casa, l'avversario era l'Arsenal e finì 0-2, con gol di Mkhitaryan e Ramsey. Anche nel 2014 fu sconfitta, 1-0 ad Udine per mano di Di Natale. Per trovare un risultato positivo bisogna tornare indietro al 2013 quando il Milan vinse per 2-0 in casa del Genoa con gol di Pazzini e Balotelli. In Champions League l'8 marzo evoca bei ricordi: nel 2005 fu vittoria per 1-0 in casa contro il Manchester United, gol di Crespo, e nel 2006 fu addirittura 4-1 al Bayern Monaco, con doppietta di Inzaghi e gol di Shevchenko e Kakà, mentre per i bavaresi segnò Ismael il momentaneo 2-1.

Contro il Tottenham il bilancio non è favorevole, ma la gara di andata ha provato ad invertire la tendenza.

Finora ci sono state solo 5 sfide tra Milan e Tottenham, una la vittoria del Milan, tre settimane fa, per 2 volte è finita in parità, mentre per 2 volte hanno vinto gli inglesi. Nella stagione 1971-72, il Tottenham era l'avversario in semifinale di Coppa Uefa. A Londra finì 2-1 per gli inglesi, con gol di Benetti che portò in vantaggio il Milan al 26', ma poi la doppietta di Perryman al 33' e al 65' ribaltò l'esito della gara. Al ritorno, il Milan non riuscì ad andare oltre l'1-1. Dopo 7 minuti Mullery aveva messo nei guai il Milan, che trovò il pari al 67' con Rivera su calcio di rigore. Il Milan non trovò i gol per andare ai supplementari e fu eliminato.