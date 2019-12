Verso Atalanta-Milan: rossoneri imbattuti in Serie A a Bergamo da tre stagioni

Domenica alle 12.30, il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato sul campo dell'Atalanta nel match valido per la 17^ giornata di Serie A: in campionato, i rossoneri non perdono a Bergamo da tre stagioni. L'ultimo ko in casa dei nerazzurri risale al 3 aprile 2016 quando l'Atalanta vinse 2-1 (gol di Luiz Adriano, Pinilla e Gomez). Nelle tre successive sfide, il bilancio è stato di due pareggi e una vittoria milanista.