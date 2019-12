Verso Bologna-Milan: l'ultima sconfitta in Serie A dei rossoneri in casa dei rossoblù risale al 2002

Domenica sera il Milan sarà impegnato sul campo del Bologna nel match valido per la 15^ giornata di Serie A: in campionato, i rossoneri non perdono in casa dei rossoblù dal 10 marzo 2002, quando gli emiliani vinsero 2-0 grazie alle reti di Fresi e Cruz. Nelle successive 13 partite, il bilancio è stato di 9 vittorie milaniste e 4 pareggi.