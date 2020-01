E' dal 23 aprile 2011 che Brescia e Milan non si affrontano in Serie A allo stadio Rigamonti: l'ultimo precedente si è concluso 1-0 per i rossoneri grazie ad un gol all'82' di Robinho. Zlatan Ibrahimovic faceva parte della rosa milanista di quella stagione, ma saltò quella gara in quanto era squalificato.