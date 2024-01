Verso Milan-Atalanta: le statistiche del pre della gara di San Siro

STATISTICHE SULLE PARTITE

Archiviata la convincente prestazione di Empoli, il Milan si tuffa negli impegni di Coppa Italia, una settimana dopo aver eliminato il Cagliari dalla competizione. L'avversario che si frappone tra i rossoneri di Pioli e le semifinali è l'Atalanta di Gasperini, che nell'ottavo di finale ha avuto la meglio sul Sassuolo per 3-1.

Il sorteggio di inizio stagione ha voluto che fosse il Milan a giocare in casa, quindi l'impegno sarà a San Siro,

e in caso di parità dopo 90 minuti ci saranno i supplementari, ed eventualmente i tiri dal dischetto.

La vincente della sfida tra i bergamaschi e il Milan se la vedrà in un doppio confronto con la Fiorentina, che ha battuto il Bologna ai calci di rigore per 5-4, dopo 120 minuti senza gol. Decisivo l'errore di Posch per i felsinei.

Si giocherà il 10 gennaio, e sarà la sfida n.18 in questa data. Finora 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, l'ultimo precedente risale al 2015, quando il Milan fu raggiunto sull'1-1 dal Torino: era andato in vantaggio il Milan dopo pochissimi minuti con un gol di Menez su rigore, poi il pareggio di Glik a dieci minuti dalla fine dopo un cambio troppo conservativo di Pippo Inzaghi, allora allenatore dei rossoneri. Nel 2010 il Milan passeggiò sul campo della Juventus, con un gol di Sandro Nesta e una doppietta di Ronaldinho. Nel 2002 il Milan sconfisse la Lazio in casa in una partita valida per la Coppa Italia: finì 2-1 con gol di Marco Simone, pareggio di Cesar, e bordata finale al 90' di Javi Moreno. L'ultima sconfitta avvenne nel 1982, e fu un 1-2 in casa del Torino. Vantaggio granata con Ferri, pareggio rossonero con Battistini e beffa finale al 90' di Dossena. Non ci sono precedenti con l'Atalanta in questa data. In Coppa Italia, oltre alla vittoria sulla Lazio per 2-1, ricordiamo anche il 6-0 con cui il Milan liquidò il Messina, e in quell'occasione fu marcatore di una tripletta Franco Baresi (con tre rigori). Doppietta di Borgonovo e gol di Simone furono invece gli altri gol.

Quella con l'Atalanta sarà la sfida n.149, la n.74 in casa. Limitandoci alla sola Coppa Italia, sarà invece la sfida n.12, la sesta tra le mura amiche. Finora 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre in casa ci sono state 4 vittorie rossonere e un pareggio. L'Atalanta non ha mai battuto i rossoneri nelle sfide ad eliminazione diretta.

L'ultima occasione in cui le due squadre si sono incontrate risale alla stagione 2000-01, sempre ai quarti di finale.

All'andata a San Siro i rossoneri vinsero per 4-2 con doppietta di Leonardo e gol di José Mari e Shevchenko. Per gli orobici gol dell'ex Maurizio Ganz e di Marco Nappi. A poco servì il 2-1 con cui i nerazzurri sconfissero il Milan nella gara di ritorno: Nappi e Boban mossero il risultato, poi nulla fino al gol di Cristiano Doni al 90'.

Forcing finale ma nessun altro gol, passò il Milan.

Nel 1999-2000 la sfida fu agli ottavi di finale, e all'andata l'Atalanta vinse 3-2, con una doppietta di Nappi, autentico mattatore di Coppa Italia. Nappi entrò al 58' sull'1-0 per il Milan (gol di Shevchenko). Leonardo raddoppiò al 67' ma Caccia al 70' riaprì la sfida. Tra i minuti 87 e 90 arrivò la doppietta di Nappi che fissò il 3-2 finale.

Al ritorno il Milan però ribaltò lo svantaggio con un perentorio 3-0, con gol di Bierhoff e doppietta di Guglielminpietro.

In tutte le altre occasioni Milan e Atalanta si incontrarono in gare delle fasi a gironi.

Quest'anno Atalanta e Milan si sono affrontate in campionato a Bergamo, ha vinto la squadra bergamasca per 3-2, con doppietta di Lookman e gol di tacco di Muriel al 95'. Momentanei pareggi di Giroud e Jovic per il Milan.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo Vincenzi ha esordito in Coppa Italia a San Siro contro l'Atalanta, il 06/02/1974.

George Weah e Maurizio Ganz hanno invece salutato la maglia rossonera il 14/12/1999 contro gli orobici a San Siro, in Coppa Italia.

Massimo Silva (05/09/1976) ha siglato la sua prima rete rossonera contro l'Atalanta in casa in Coppa, mentre nessun giocatore ha segnato il suo ultimo gol nella competizione nazionale contro i nerazzurri tra le mura amiche.

Per Pioli sarà la decima sfida con l'Atalanta, la quinta in casa. Finora 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Per Gasperini sarà una prima assoluta in Coppa Italia contro il Milan da allenatore. L'unico precedente che non fosse di Serie A risale al 2011, quando allenava l'Inter, e finì 2-1 per il Milan: era la finale della Supercoppa Italiana.

In vantaggio l'Inter con Sneijder, ma nel secondo tempo prima Ibrahimovic e poi Boateng regalarono il trofeo ai rossoneri allenati da Allegri.

Arbitrerà Di Bello di Brindisi, sarà la 18ma partita per lui alla direzione del Milan, finora 11 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Tutti e 17 i precedenti sono state partite di Serie A, è la prima volta in Coppa Italia.

In questa stagione un solo precedente, la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, con un gol su rigore di Theo Hernandez.