Verso Milan-Cremonese: le statistiche prepartita

Dopo il pareggio dell'Olimpico, che non ha mosso gli equilibri nella corsa ad un posto Champions, e che per molti versi può essere visto come un'occasione persa, viste le vittorie di Inter e Atalanta, e gli stop della Lazio e il pareggio della Juventus, il Milan torna a San Siro per dare il via ad un trittico di gare interne, che vedrà nell'ordine due partite di Serie A con Cremonese e Lazio, per sfociare nell'andata delle Semifinali di Champions League contro l'Inter. Mancano sei giornate alla fine del campionato, e non è più tempo per i passi falsi. Ora il Milan deve fare bottino pieno, per restare in Champions anche la prossima stagione.

Si giocherà il 3 maggio, sarà la dodicesima volta che accade nella storia rossonera. Finora 6 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2014-15, quando il Milan cadde per 3-0 in casa del Napoli, dopo aver resistito per 70 minuti: dopo un solo minuto l'espulsione di De Sciglio condizionò la partita in modo pesantissimo, e dopo il rigore sbagliato dal Napoli i rossoneri dovettero cercare di resistere, ma Hamsik, e poi Higuain e Gabbiadini segnarono per gli azzurri. Nel 2009 l'ultima vittoria rossonera: a Catania fu 2-0 con gol di Pippo Inzaghi e Kakà. L'ultimo impegno casalingo di 3 maggio risale al 2003, quando il Milan vinse per 2-0 contro il Como, in rete Inzaghi su rigore e Nesta.

L'avversario di questo turno è la Cremonese di Ballardini, penultima in classifica a quota 20 e con un disperato bisogno di punti. Sarà la sfida n.35 contro la Cremonese, la n.17 in casa. 11 le vittorie, 2 i pareggi e 3 le sconfitte. L'ultimo precedente a San Siro è il roboante 7-1 con cui i rossoneri chiusero la stagione 1995/96.

Autorete di De Agostini dopo 7 minuti, poi pareggio grigiorosso con Florijancic al 23'. Primo tempo che si concluse in parità, poi nella ripresa la goleada: Weah al 59', altra autorete (Giandebiaggi) al 61', Panucci al 65', Di Canio con una doppietta (83' e 86'). In mezzo la firma anche di Boban al minuto 84. Nelle ultime sei sfide ha sempre vinto il Milan, ma la Cremonese ha sempre trovato il gol, tranne in un'occasione, nel 1994 quando finì 1-0.

Per trovare un risultato positivo per la Cremonese bisogna tornare indietro al 17/04/1983, quando la sfida era valida per la Serie B, e finì 1-1. L'ultima sconfitta rossonera contro la Cremonese risale al 1944, in un campionato bellico di Alta Italia, e le altre due sconfitte invece risalgono all'Ante Girone Unico, 98 e 100 anni fa.

La vittoria per 7-1, quindi con sei gol di scarto, non è stata l'unica occasione. Nel 1916 il Milan vinse per 8-2,

con due triplette (di Aldo Cevenini e Zacchi) e gol di Van Hege e Ferrario. La sconfitta più larga è invece l'1-4

del 1926 (per il Milan segnò Karl Muller su rigore).

In un'occasione il Milan è riuscito a ribaltare un risultato sfavorevole a fine primo tempo: era il 30/09/1984 e il Milan passò da 0-1 a 2-1, al gol di Nicoletti nel primo tempo rispose una doppietta di Hateley.

La Cremonese non ha mai ribaltato un risultato di svantaggio a fine primo tempo.

Sono state due le espulsioni di giocatori rossoneri a Milano contro la Cremonese: Ostromann nel 1926 e Tassotti nel 1983. In queste occasioni il Milan non è riuscito a vincere. Due anche le espulsioni di giocatori della Cremonese in casa del Milan: accadde nel 1991 a Bonomi e nel 1994 a Ferradini. Vinse il Milan in entrambe le occasioni.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 6 i giocatori rossoneri ad avere esordito in casa contro la Cremonese: Gelpi (31/10/1920), Caviglia e Muller (04/10/1925), Zanasi e Zilisy (15/12/1929), Futre (12/05/1996).

Sono 11 invece i giocatori del Milan ad avere salutato la maglia rossonera in un Milan vs Cremonese: Gelpi (31/10/1920), Forneris e Zacchi (25/11/1923), Zilisy (15/12/1929), Ennio Bianchi, Del Medico, Penzo e Valcareggi (23/04/1944), Biffi (17/04/1983), Di Canio e Futre (12/05/1996).

Per 4 giocatori la prima marcatura avvenne a San Siro contro la Cremonese: Zacchi (26/11/1916), Muller (04/10/1925), Sgarbi (30/10/1927), Zanasi (15/12/1929).

Per 6 giocatori l'ultimo gol fu contro la Cremonese tra le mura amiche: Van Hege (26/11/1916), Bronzini (22/10/1922), Zanasi (15/12/1929), Massaro (26/02/1995), Di Canio e Panucci (12/05/1996).

Tre giocatori sono riusciti a siglare una tripletta in casa contro la Cremonese: i già citati Zacchi e Aldo Cevenini nel 1916, e Sternisa nel 1929. Tre anche le doppiette, realizzate da Bozzi nel 1920, Hateley nel 1984 e Di Canio nel 1996.

Arbitrerà Pairetto di Nichelino. Sarà l'ottava volta alla direzione del Milan. Finora il bilancio è positivo per i colori rossoneri: 6 vittorie e un pareggio (nel 2018 in casa contro il Sassuolo). Il Milan non incontra Pairetto dal febbraio 2021, quando fu vittoria interna per 4-0 contro il Crotone.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)