Verso Milan-Liverpool, i precedenti in amichevole tra le due squadre

© foto di DANIELE MASCOLO

Venerdì alle 16.30 italiane, Milan e Liverpool si affronteranno in un match valido per la Dubai Super Cup. Nella loro storia, le due squadre si sono affrontate tre volte in amichevole: il 4 agosto 2002 nella finale 3°/4° posto del Trofeo Santiago Bernabeu (2-1 per i Reds) e poi due volte nell'International Champions Cup (2014 e 2016, terminate entrambe con un successo degli inglesi per 2-0).