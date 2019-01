Verso Milan-Napoli: l'ultimo match in Coppa Italia tra le due squadre risale a 29 anni fa

Questa sera, Milan e Napoli si affronteranno nei quarti di Coppa Italia: l'ultima sfida in questa competizione tra le due squadre risale al 14 febbraio 1990, quando i rossoneri espugnarono il San Paolo per 3-1 nella semifinale di ritorno. L'ultima sfida a San Siro in Coppa Italia è invece datata 31 gennaio 1990, quando il match terminò 0-0 (semifinale di andata).