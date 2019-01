Verso Milan-Napoli: una sola vittoria per i rossoneri contro gli azzurri a San Siro negli ultimi sette campionati

Domani sera, il Milan ospiterà il Napoli a San Siro nel match valido per la seconda giornata di ritorno di Serie A: in campionato, i rossoneri hanno vinto solo una volta in casa nelle ultime sette stagioni contro gli azzurri, cioè il 14 dicembre 2014 (2-0, reti di Menez e Bonaventura). Nelle altre sei sfide, il bilancio è di tre pareggi e tre successi della formazione partenopea.