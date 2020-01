Verso Milan-Samp: solo due sconfitte per i rossoneri negli ultimi dieci precedenti in campionato a San Siro

Lunedì pomeriggio, il Milan ospiterà a San Siro la Sampdoria nel match valido per la 18^ giornata di Serie A: negli ultimi dieci precedenti in campionato in casa dei rossoneri, il Diavolo ha perso solo due volte, cioè il 26 agosto 2012 e il 5 febbraio 2017 (0-1 in entrambi i casi). Nelle altre otte sfide, il bilancio è stato di sette vittorie milaniste e un pareggio.