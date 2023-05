Verso Milan-Sampdoria: tutte le statistiche del match

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il sogno Champions League è sfumato per mano dell'Inter, e anche nella gara di ritorno delle Semifinali i nerazzurri hanno avuto la meglio, vincendo per 1-0 con gol di Martinez quando mancava un quarto d'ora alla fine. Il Milan non ha dato mai segno di poter rimontare, a parte un paio di occasioni nel primo tempo. Troppo poco davvero, per quella che doveva essere la partita del proverbiale "ora o mai più". Ma il passato è passato, e siccome di occasioni perse ce ne sono state sin troppe, si rischia di perdere anche il treno che porta all'ultimo biglietto per la partecipazione alla prossima edizione di quella Coppa che comunque ci ha visto arrivare tra le prime quattro squadre d'Europa. Fondamentali, anzi vitali, le prossime tre partite, sapendo che non dipende solo da noi, e senza pensare a quella penalizzazione che potrebbe tornare a gravare sulle spalle della Juventus. Ad oggi la realtà dei fatti è che il Milan è quinto, a -4 punti dalla Lazio e con scontro diretto a sfavore. Si giocherà il 20 maggio. Sarà l'ottava volta che il Milan giocherà in questa data: 3 vittorie, 3 pareggi e una indimenticabile sconfitta, parliamo del 3-5 nella "fatal Verona" nel 1973: Sirena portò il Verona avanti, poi un'autorete di Sabadini e un gol di Luppi portarono il Verona sul 3-0. Rosato accorciò ma Luppi, e poi un'altra autorete, stavolta di Turone, fecero dilagare il Verona. Inutili le reti di Sabadini e Bigon. Nel 2003 il Milan vinse l'andata della finale di Coppa Italia imponendosi per 4-1 sul campo della Roma: prima Totti portò i giallorossi avanti, poi però nella ripresa Serginho con una doppietta, Ambrosini e Shevchenko posero le basi per la conquista di quella che ad oggi è l'ultimo trionfo nella Coppa nazionale per il Milan. L'ultima volta che il Milan giocò il 20 Maggio finì 5-1 contro la Fiorentina: Simeone portò i viola in vantaggio, ma poi Calhanoglu, Cutrone con una doppietta, Kalinic e Bonaventura chiusero la stagione rossonera. La prima di queste tre sfide rimaste per concludere la stagione è in casa, contro l'ultima in classifica, la già retrocessa Sampdoria. Sarà la sfida n.150 in totale contro i blucerchiati, e finora il bilancio è di 80 vittorie rossonere, 34 pareggi e 35 vittorie dei liguri. In Serie A sarà la sfida n.130, la n.65 in casa. Qui 41 le vittorie del Milan, 12 pareggi e 11 sconfitte. L'ultimo precedente risale al febbraio della scorsa stagione, quando il Milan vinse per 1-0 con gol di Rafa Leao dopo solo 8 minuti. Nelle ultime 5 sfide 3 vittorie rossonere e due pareggi. Per trovare una sconfitta bisogna tornare indietro alla stagione 2016-17, quando i blucerchiati vinsero 1-0 con gol di Muriel su calcio di rigore al 70'. La vittoria più larga del Milan a San Siro contro la Samp è il 6-1 del 25 Settembre 1955, fece tutto il Milan: autorete di Tognon al 3' e poi due doppiette (Nordahl e Schiaffino) e reti di Dal Monte e Mariani. Due le sconfitte più larghe, un 1-3 nel 1954-55 e uno 0-2 nel 1986-87. In due occasioni il Milan chiuse la partita in svantaggio nel primo tempo e poi vinse: nel 1951-52 (da 0-1 a 2-1) e nella Coppa Italia 1997-98 (da 0-2 a 3-2, con rete decisiva di Kluivert al 90'). Solo una volta invece fu la Sampdoria a ribaltare: nel 1961-62, partendo da 0-1 e vincendo 3-2. Otto le espulsioni di giocatori del Milan contro la Samp, in 5 occasioni avvenne a San Siro. Per 3 volte il Milan vinse lo stesso: memorabile l'1-0 del 2007, con Oddo espulso al 10', e rete decisiva di Ambrosini al 90'. Addirittura sedici le espulsioni di giocatori della Samp contro il Milan, 10 di queste a San Siro. In ben 3 occasioni riuscì a vincere comunque la Sampdoria.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 11 i giocatori che hanno esordito in un Milan-Sampdoria: Lorenzo Buffon (15/01/1950), Toros (13/02/1955), Paolo Ferrario (04/11/1958), Fortunato, Barluzzi e Benitez (05/12/1962) Cappellini (28/02/1988), Constant, Pazzini e Montolivo (26/08/2012), Ocampos (05/02/2017). Per 12 giocatori Milan-Sampdoria fu l'ultima presenza: Giuseppe Antonini, Carapellese, Gratton e Sloan (05/06/1949), Ducati (04/11/1958), Verza (30/06/1985), Di Bartolomei, Bonetti, Manzo e Wilkins (23/05/1987), Fiori (18/12/2003), Hauge (03/04/2021). Cinque giocatori hanno trovato la loro prima rete in un Milan-Sampdoria: Dal Monte (25/09/1955), Salvadore (26/02/1961), Maini (16/10/1997), Birsa (28/09/2013), Ambrosini (02/05/1999). Sono dieci i giocatori ad aver segnato la loro ultima rete rossonera contro la Sampdoria a San Siro: Sloan (05/06/1949) gol all'ultima presenza, Bacci (22/02/1959), Salvadore (26/02/1961) unico gol, Altafini (21/03/1965), Chiarugi (16/06/1976), Wilkins (09/02/1986), Maini (16/10/1997) unico gol, Paloschi (19/93/2008), De Jong (12/04/2015), Hauge (03/04/2021) gol all'ultima presenza. Solo Giancarlo Bacci fu in grado di realizzare una tripletta in un Milan-Sampdoria, accadde il 22/02/1959 e finì 4-1. In 15 occasioni invece un giocatore rossonero è riuscito a realizzare una doppietta. L'ultimo a riuscirci è stato M'Baye Niang nel novembre 2015. Per Pioli sarà la sfida n.8 alla Sampdoria. Mentre in trasferta ha fatto bottino pieno (4 su 4), in casa una vittoria e due pareggi. Dirigerà l'arbitro Fourneau di Roma. Sarà la quarta volta a dirigere il Milan, finora una vittoria, il 2-1 di Salerno del 4 gennaio scorso, firmato Leao e Tonali, e due pareggi: un 2-2 interno con il Parma con doppietta di Theo Hernandez e un 1-1 ad Udine con gol di Ibrahimovic al 92'. (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)