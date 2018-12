Verso Milan-Torino: l'ultima vittoria granata in Serie A a San Siro risale al 1985

Domenica sera, il Milan ospiterà a San Siro il Torino nel match valido per la 15^ giornata di campionato: in Serie A, i granata non vincono in casa dei rossoneri dal 24 marzo 1985, quando espugnarono l'impianto milanese per 1-0 grazie ad una rete di Schachner. Nelle successive 22 sfide, il bilancio è di 15 successi milanisti e 7 pareggi.