Verso Milan-Torino: le statistiche del match di domani a San Siro

STATISTICHE SULLE PARTITE

Non c'è tempo di leccarsi le ferite per il più che deludente pareggio contro una Roma domata in lungo e in largo per 85 minuti, che ci si deve tuffare negli impegni di Coppa Italia. La scorsa stagione il cammino del Milan si è fermato in semifinale, per mano dei cugini nerazzurri, che poi hanno alzato al cielo il trofeo, e per questo motivo saranno i nostri avversari in Supercoppa tra meno di 10 giorni. Si riparte in questa stagione da Campione d'Italia in carica, e il sorteggio degli Ottavi di Finale mette di fronte ai rossoneri il Torino di Juric, una delle 3 squadre che quest'anno sono riuscite a batterci, oltre al Napoli e al Chelsea (per due volte).

Si giocherà l'11 gennaio, sarà la partita n.18 nella storia del Milan, finora 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

In Coppa Italia due precedenti giocati in questa data: un 4-3 ottenuto a Brescia nel 2006, e un 2-0 casalingo contro l'Arezzo allora allenato da Sarri, nel 2007. L'ultimo precedente in questa data risale alla stagione 2019-20, quando il Milan si impose per 2-0 a Cagliari con reti di Leao e con il primo gol della seconda avventura rossonera di Zlatan Ibrahimovic.

Il Torino è un avversario che capita piuttosto spesso in Coppa Italia, addirittura tre volte nelle ultime cinque edizioni, due volte agli ottavi e una volta ai quarti. L'ultima volta accadde due stagioni fa, e furono necessari i rigori dopo uno 0-0 senza molte emozioni. Rincon fu l'unico a sbagliare dal dischetto. La stagione precedente furono necessari i supplementari, ottenuto all'ultimo respiro peraltro, con un gol di Calhanoglu al 91' per pareggiare la doppietta di Bremer che stava eliminando il Milan. Poi ancora il centrocampista turco e Zlatan Ibrahimovic chiusero la sfida sul 4-2. Nel 2017 il Milan vinse per 2-1, ribaltando il vantaggio iniziale di Belotti con le reti di Kucka e Bonaventura.

Complessivamente, sono 207 le sfide tra Milan e Torino, di cui 24 le sfide di Coppa Italia tra Milan e Torino, 7 vittorie rossonere, 8 pareggi e 9 sconfitte, la maggior parte delle quali avvenute prima degli anni 70.

L'ultima sconfitta risale al settembre 2000, quando un gol di Schwoch su rigore fece vincere il Toro ma non fu sufficiente a passare il turno grazie alla vittoria del Milan nella gara di andata per 3-1.

Nella storia delle sfide interne di Coppa Italia, nessun calciatore rossonero è mai stato espulso. Invece sono ben 5 i cartellini rossi sventolati a giocatori granata, l'ultima volta toccò a Barreca nel 2-1 del Milan del 2017. In generale, ogni volta che il Torino ha chiuso in inferiorità numerica ha sempre perso.

La partita del 12 gennaio 2017 è stata l'unica occasione in cui il Milan ha ribaltato una partita nella quale perdeva a fine primo tempo, da 0-1 a 2-1. Nel gennaio 2020 invece la rimonta da 1-2 a 4-2, però ci sono stati i tempi supplementari; il contrario non è mai accaduto.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Giacomo Olzer ha giocato la sua unica partita ufficiale in un Milan vs Torino di Coppa Italia, nella stagione 2020-21. Per Junior Carniglia invece l'esordio avvenne il 1° Marzo 1967.

Per quanto riguarda le ultime presenze in maglia rossonera in un Milan vs Torino di Coppa Italia: Angelillo (23/06/1968), De Ascentis e Saudati (23/09/2000), Piatek (28/01/2020).

Solo due giocatori sono riusciti a segnare una doppietta contro il Torino a San Siro in sfide di Coppa Italia:

Rivera nel 1967 e Calhanoglu nel 2020.

Arbitrerà Rapuano di Rimini, sarà la seconda sfida con lui alla direzione del Milan. L'unico precedente è il pareggio a reti inviolate contro la Cremonese dell'8 novembre scorso.