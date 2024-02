Verso Monza-Milan: le statistiche della gara di questa sera

STATISTICHE SULLE PARTITE

Per la venticinquesima giornata di Serie A il Milan, reduce dalla bella vittoria per 3-0 sui francesi del Rennes in Europa League, si appresta a fare visita al Monza di Palladino. In questa giornata già ci sono stati due risultati che sorprendono e che possono essere favorevoli ai rossoneri: il Napoli ha pareggiato in casa con il Genoa, ed è sempre più lontano dalla lotta per un posto in Champions League, mentre la Juventus non è andata oltre il 2-2 in casa del Verona, esponendosi ad un potenziale sorpasso dei ragazzi di Pioli in caso di successo. La sfida con il Monza capita a cavallo delle due partite di Europa League, quindi subito dopo, giovedì sera, il Milan andrà in Francia per staccare il pass per gli ottavi di finale.

Proprio come lo scorso anno, si giocherà il 18 febbraio, giornata in cui il Milan è ancora imbattuto dopo 19 precedenti, con 11 vittorie e 8 pareggi. Nella sfida del 18 febbraio 2023, i rossoneri vinsero 1-0 in casa del Monza, con gol di Messias.

Prima di questo precedente, si torna indietro al 2021, un pareggio per 2-2 in casa della Stella Rossa di Belgrado in Europa League, per il Milan autorete di Pankov e gol su rigore di Theo Hernandez. In Serie A, nel 2018 il Milan vinse per 1-0 in casa contro la Sampdoria, con gol di Bonaventura dopo 13 minuti. Nel 2009, sempre in Coppa Uefa, il Milan aveva pareggiato in casa del Werder Brema per 1-1, gol di Inzaghi per i rossoneri e di Diego per i tedeschi.

Contro il Monza sarà la sfida n.17 nella storia del Milan. Finora 15 vittorie rossonere e una vittoria per il Monza.

L'unica sconfitta risale alla Coppa Italia 1964-65, quando ai supplementari finì 2-1, con doppietta di Melonari in risposta al vantaggio rossonero firmato David. In quattro occasioni il Milan ha espugnato lo stadio di Monza con tre gol di scarto.

In tre occasioni fu 4-1 e nell'altra fu 3-0. L'ultimo precedente è l'1-0 firmato Messias della scorsa stagione, per trovare un altro precedente si deve tornare indietro fino al 1987, quando il Milan vinse per 2-0 con doppietta di Marco Van Basten, nel primo turno di Coppa Italia, tuttavia si giocò... a San Siro, su richiesta del Monza stesso.

Nel 1983 invece, stavolta a Monza, finì con un 4-1 firmato Jordan (doppietta), Pasinato e Serena, con gol di Pradella per il Monza.

Sarà una prima assoluta in Serie A nello stadio che oggi si chiama U-Power.

Il Monza è stato in vantaggio contro il Milan solo nella partita vinta per 2-1 ai supplementari, quindi per 21 minuti nella sua storia. Nelle partite in trasferta col Monza, il Milan ha segnato 21 gol in 8 occasioni, 6 le reti dei brianzoli.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 9 i giocatori che hanno esordito in un Monza vs Milan: Bellolio (24/10/1920), Bacci (22/06/1958), Eugenio Petrini, Salvi (06/09/1964), Carlo Petrini (14/09/1968), Bigon, Sabadini e Sogliano (29/08/1971), Mussi (30/08/1987).

Sono 3 i giocatori ad avere giocato in casa del Monza per l'ultima presenza: Andreoli (24/10/1920), Eugenio Petrini (06/09/1964), e Ciprian Tatarusanu (18/02/2023).

Tre giocatori hanno segnato la loro prima marcatura in un Monza vs Milan: Bacci (22/06/1958), Battistini (18/01/1981), Pasinato (17/10/1982).

Sempre tre giocatori hanno segnato il loro ultimo gol contro il Monza in trasferta: Bredesen (22/06/1958), David (06/09/1964), Schnellinger (14/09/1968).

Soltanto 3 giocatori sono riusciti a siglare doppiette in casa contro ii Monza: furono Varese, Jordan e Van Basten. Per Pioli sarà la seconda sfida contro il Monza in trasferta.

Arbitra Colombo di Como: sarà un esordio assoluto per lui alla direzione di una partita con il Milan in campo.