Verso Napoli-Milan: le statistiche del match tra azzurri e rossoneri

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

C’è già stato un precedente Napoli-Milan alla 28esima giornata di Serie A.

Seconda metà degli anni Ottanta. Quelli del refrain “la Serie A è il campionato più bello del mondo”. Il primo maggio 1988 finisce 2-3 (dopo un primo tempo chiuso sull’1-0 per i campani). Sono gli azzurri di Bianchi e i rossoneri di Sacchi.

A fine torneo il Milan conquisterà lo scudetto. Pensare che nell’allora San Paolo si presentò con un punto in meno degli avversari in classifica: 41 contro 42.

Questo il tabellino dei marcatori: Virdis al 36’, Maradona al 45’, Virdis al 68’, Van Basten al 76’, Careca al 78’.

Complessivamente sono 73 gli incontri disputati: 28 vittorie del Napoli, 22 segni X, 23 successi del Milan, 94 gol fatti dai campani, 87 dai lombardi.

Fra i match da segnalare quello della stagione 1947-1948 giocato a… L’Aquila, in Abruzzo. Per via della squalifica del Vomero dopo l’impegno col Bologna. Terminò col successo per 2-0 del Diavolo.

Negli ultimi 6 incroci hanno marcato sempre entrambe le squadre in campo. E dal 2018-2019 in poi gli appassionati hanno visto tutti e tre i possibili segni in schedina.

Napoli con 57 punti (17V – 6X – 4P con 49GF e 19GS, differenza a +30), 26 dei quali in casa (8V – 2X – 3P con 23GF e 9GS). Milan con 57 punti (17V – 6X – 4P con 53GF e 29GS, differenza a +24), di cui 30 in trasferta (9V – 3X – 1P con 31GF e 17GS).

I punteggi più ricorrenti al termine dei Napoli-Milan di Serie A?

Due su tre lascerebbero la situazione immutata (per la felicità dell’Inter e, chissà, anche della Juventus): 1-1, 0-1 e 0-0 visti tutti per 9 volte.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

73 incontri disputati

28 vittorie Napoli

22 pareggi

23 vittorie Milan

94 gol fatti Napoli

87 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Milan 2-1, 3° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Milan 1-3, 8° giornata 2020/2021