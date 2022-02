Verso Salernitana-Milan: il bilancio in A tra le due squadre in casa dei campani

Bilancio in perfetto equilibrio negli scontri diretti fra Salernitana-Milan di Serie A.

Granata e rossoneri vantano 1 successo a testa, mentre non c’è traccia di pareggi. Anche sul fronte delle marcature l’ago della bilancia non si muove dal centro: 5-5.

Il primo scontro diretto andò in scena negli anni Quaranta e fu 4-3 per i padroni di casa. L’ultimo faccia a faccia sul finire dei Novanta e terminò 1-2 per gli ospiti.

Fra i due club ci sono 42 punti di differenza in classifica.

Salernitana con 13 (3V – 4X – 16P con 17GF e 53GS), di cui 5 all’Arechi (1V – 2X – 8P con 7GF e 26GS). Milan che risponde con 55 (17V – 4X – 4P con 50GF e 26GS), 29 dei quali lontano dal Meazza (9V – 2X- 1P con 29GF e 15GS).

Negli ultimi 5 turni i rossoneri hanno viaggiato a velocità doppio rispetto ai granata: 10 punti contro 5.

Scontato titolare prima contro ultima…

Fra i tanti volti nuovi in casa dei campani, da questa settimana c’è anche Davide Nicola, mister che è subentrato a Stefano Colantuono.

Si tratta del terzo coach stagionale per la Bersagliera. Con Castori ritmo da 0,5 punti/match, con Colantuono da 0,6 punti/match.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE A)

2 incontri disputati

1 vittoria Salernitana

0 pareggi

1 vittoria Milan

5 gol fatti Salernitana

5 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE A)

Salernitana-Milan 4-3, 38° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE A)

Salernitana-Milan 1-2, 2° giornata 1998/1999