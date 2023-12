Verso Salernitana-Milan: le statistiche prepartita

vedi letture

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il Milan, sempre più incerottato per i continui infortuni (gli ultimi della lista sono Pobega ed Okafor), si prepara alla prossima partita di Campionato con l'obiettivo di dare continuità alla bella prestazione offerta in casa contro il Monza.

L'infermeria resta affollata, anche se tra gli arruolabili tornano Sportiello e Pellegrino.

Per la 17ma giornata di Serie A i rossoneri faranno visita alla Salernitana, reduce da una pesante sconfitta a Bergamo per 4-1. I campani, allenati da Pippo Inzaghi, sono ultimi in classifica e alla disperata ricerca di punti, in un clima caldo per le dichiarazioni del presidente Iervolino, che ha messo in dubbio la volontà di molti giocatori di restare a Salerno.

Si giocherà il 22 dicembre, sarà la 16ma volta nella storia del Milan. Finora 4 vittorie, 3 pareggi e addirittura 8 sconfitte.

L'ultimo precedente è però positivo: il Milan si impose per 4-2 in casa dell'Empoli nel 2021, con doppietta di Kessié, gol di Florenzi e di Theo Hernandez. Per l'Empoli il momentaneo 1-1 di Bajrami e il rigore del 2-4 finale firmato Pinamonti.

Prima di questo precedente, 4 sconfitte consecutive: il famigerato 0-5 in casa dell'Atalanta nel 2019, la sconfitta interna per 1-0 contro la Fiorentina nel 2018 (Chiesa), il derby del 2013 perso per un gol di tacco di Palacio al minuto 86, e la pesante sconfitta per 4-2 in casa della Roma (Burdisso, Osvaldo, e doppietta di Lamela, e poi i due gol di Pazzini su rigore e di Bojan, quando ormai la partita era finita).

Contro la Salernitana sarà la nona sfida nella storia del Milan, la quinta in Campania. Nei 4 precedenti in trasferta, finora 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando i rossoneri si imposero per 2-1 con gol di Leao e Tonali nel giro dei primi 15 minuti. Di Bonazzoli la rete della Salernitana.

Era il 4 gennaio del 2023, quindi il Milan a Salerno avrà disputato la prima e l'ultima trasferta dell'anno solare 2023.

Negli altri precedenti, i granata vinsero nel giugno 1948 con il risultato di 4-3 (per il Milan doppietta di Carapellese e gol di Santagostino), mentre i rossoneri si imposero nel precedente più recente, nel settembre 1998, per 2-1, con reti di Bierhoff e Leonardo; per la Salernitana segnò Breda. Nel 2022 invece, il 19 febbraio, i rossoneri impattarono per 2-2: Messias portò il Milan avanti, poi la rimonta granata con Bonazzoli e Djuric. Al 77' la zampata risolutrice di Rebic per il 2-2 finale.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Non ci sono esordi o ultime presenze di giocatori rossoneri in un Salernitana vs Milan.

Solo un giocatore ha trovato la sua prima rete in un Salernitana vs Milan: Aurelio Santagostino (06/06/1948).

Un giocatore invece a Salerno ha segnato il suo ultimo gol a Salerno: si tratta di Sandro Tonali (04/01/2023).

Solo Riccardo Carapellese fu in grado di realizzare una doppietta in un Salernitana vs Milan, nel 1948. Bonazzoli ha segnato due gol a Salerno contro il Milan ma in due partite diverse.

Per Pioli sarà la sfida n.5 alla Salernitana, la terza in trasferta. Unici precedenti a Salerno il 2-1 della scorsa stagione e il 2-2 dell'Arechi nel 2021-22.

Dirigerà l'arbitro Doveri di Roma. Sarà la 29ma volta che arbitrerà il Milan, finora 15 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

In questa stagione Doveri non ha mai incrociato il Milan, ma nella scorsa stagione Doveri significava sconfitta: ad Udine il Milan perse per 3-1, a marzo, mentre finì 0-2 in casa dello Spezia a maggio. Però c'è anche un ricordo molto dolce associato alla sua presenza, e risale al 22 maggio 2022, quando a Reggio Emilia i rossoneri batterono il Sassuolo e si laurearono Campioni d'Italia per la 19ma volta nella loro storia.