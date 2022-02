Verso Salernitana-Milan: nel 1998 l'ultimo precedente dei rossoneri a Salerno

Domani sera il Milan tornerà a giocare a Salerno contro la Salernitana dopo quasi 24 anni: l'ultima volta risale infatti al 20 settembre 1998 quando la sfida all'Arechi tra le due squadre, valida per la 2^ giornata di Serie A, si concluse 2-1 per i rossoneri allenati da Zaccheroni (reti di Bierhoff e Leonardo per il Diavolo, di Breda invece quella dei campani).