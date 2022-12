Verso Salernitana-Milan, tre precedenti a Salerno in Serie A: bilancio in perfetta parità

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Tra una settimana, Salernitana e Milan si affronteranno allo stadio Arechi di Salerno per la 16^ giornata di campionato. Tra le due squadre ci sono tre precedenti in casa dei campani in Serie A, con un bilancio di una vittoria dei padroni di casa, un pareggio e un successo del Diavolo. L'ultima volta che le due formazioni si sono affrontate a Salerno in campionato risale alla scorsa stagione (2-2 il 19 febbraio 2022).