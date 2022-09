Verso Salisburgo-Milan, due precedenti tra le due squadre: risalgono entrambi alla stagione 1994-1995

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono due i precedenti tra Salisburgo e Milan nella loro storia e risalgono entrambi alla stagione 1994-1995 quando le due squadre erano nello girone di Champions League (Girone D): la prima sfida, datata 28 settembre 1994, si giocò a San Siro e si concluse 3-0 per il Diavolo (gol di Stroppa e doppietta di Simone), mentre la gara di ritorno andò in scena il 7 dicembre 1994 (si giocò al Prater di Vienna, vittoria per 1-0 per i rossoneri grazie ad una rete di Massaro).