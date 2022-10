VIDEO - Milan-Chelsea 0-2: rivedi gli highlights della sfida di San Siro

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sconfitta tra le mille polemiche per il Milan di Stefano Pioli che è uscito sconfitto per 2-0 dal Chelsea a San Siro. Tante recriminazioni per il calcio di rigore assegnato ai Blues dopo meno di 20 minuti, che ha portato anche all'espulsione di Fikayo Tomori, che l'arbitro Siebert contestato da tutto il popolo rossonero e non solo. Poi le reti di Jorginho e Aubameyang che hanno piegato Tonali e compagni. Rivedi il video con gol e highlights della gara del Meazza.