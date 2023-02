VIDEO - Milan-Tottenham 1-0: gli highlights della sfida di San Siro

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan ha superato 1-0 il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League e si presenterà con un importante vantaggio al ritorno di Londra in programma l'8 marzo. A San Siro decide Brahim Diaz in apertura di primo tempo (7'), bravo a insaccare in tuffo alle spalle di Forster dopo che il portiere aveva effettuato una doppia grande parata su Theo e sulla prima conclusione dello spagnolo. Guarda il video con gol e highlights della gara!