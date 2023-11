VIDEO - Notte fonda per il Milan: il Dortmund vince 3-1 a San Siro. Gli highlights del match

Niente da fare per il Milan, il Borussia Dortmund si impone 3-1 a San Siro e obbliga i rossoneri a vincere all'ultimo turno di Champions League per sperare di passare il girone. Un eventuale successo non basterà però agli uomini di Pioli, che dovranno anche buttare un occhio in Germania, dove il PSG, in caso di sconfitta, darebbe una chance enorme al Diavolo.

Nel match di ieri Giroud sbaglia un rigore in apertura e poco dopo gli ospiti passano con un penalty di Reus, glaciale dal dischetto. Al 37' una splendida azione personale di Chukwueze porta il Milan sull'1-1, ma Bynoe-Gittens al 59' e Adeyemi al 69', approfittando anche di due non perfetti interventi di Maignan, spengono sul nascere le velleità dei padroni di casa. Di seguito gli highlights della partita: