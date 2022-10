VIDEO - Torino-Milan 2-1: gol e highlights della gara

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan esce sconfitto dallo stadio Olimpico Grande Torino dove i granata si sono imposti per 2-1. Sono stati decisivi due minuti di blackout dei rossoneri nel primo tempo con Djidji e Miranchuk che al 35' e 37' segnano e indirizzano la partita a favore del Torino. Nella ripresa il Milan fa di tutto per rimontare e al 67' Messias riapre la partita con un gol reso dubbio da una spinta che l'arbitro non giudica però tale da annullare la rete. Tutto il Torino protesta e Juric viene espulso. A nulla serve l'assalto del Milan che con questa sconfitta e le vittorie di Napoli e Atalanta è terzo a -6 dalla capolista (32) e -1 dalla squadra di Gasperini (27). Resta dietro la Lazio a 24, sconfitta dalla Salernitana. Di seguito gol e highlights della gara