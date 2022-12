Asllani sui social dopo il premio: "Una di quelle notti speciali..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kosovare Asllani, calciatrice del Milan di nazionalità svedese approdata in rossonero nell'ultima estate, è stata premiata ieri sera nel Principato di Monaco con il "Golden Foot", premio che viene consegnato a chi ha avuto un'importante carriera con più di 29 anni di età. Un riconoscimento storico per la Asllani che è stata la prima calciatrice a riceverlo ancora in attività. Queste le emozioni della numero 9 rossonera in un post Instagram: "Una di quelle notti speciali. Sono molto orgogliosa e onorata di aver scritto la storia ricevendo il primo premio Golden Foot per una giocatrice femminile. Un premio che va a chi ha una grande carriera internazionale, ha almeno 29 anni e una forte personalità. La particolarità di questo premio è che la vincitrice lascia una traccia permanente delle sue impronte sulla "Champions Promenade", sul lungomare del Principato di Monaco. Grazie a Monaco, al Principe Alberto, al Presidente Antonio e a tutta l'organizzazione. Questo premio rappresenta il calcio femminile e la strada che ha fatto, ma la cosa più bella è che siamo solo all'inizio".