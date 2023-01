Coppa Italia Femminile, il Milan fa suo il quarto di andata: espugnata Firenze di misura

MilanNews.it

Il Milan femminile di mister Ganz ha ottenuto un risultato di prestigio questo pomeriggio vincendo in casa della Fiorentina per 0-1, il quarto di finale di andata di Coppa Italia. Le rossonere si sono aggiudicate il primo round della sfida grazie alla rete di Martina Piemonte arrivata al 73° minuto di gioco. Vantaggio importante per il Milan che ospiterà al Puma House of Football le viola per il ritorno il prossimo 7 o 8 febbraio.