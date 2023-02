Coppa Italia Femminile, in vendita i biglietti per Milan-Fiorentina

Fonte: acmilan.com

Un crocevia importante per la stagione delle rossonere: al PUMA House of Football arriva la Fiorentina e in palio c'è l'accesso alle Semifinali di Coppa Italia Femminile. La formazione di Maurizio Ganz si presenta a questa sfida forte del vantaggio dello 0-1 ottenuto nella gara d'andata dei Quarti di finale a Sesto Fiorentino, lo scorso 25 gennaio, grazie alla rete di Martina Piemonte. La vincente affronterà una tra Roma e Pomigliano. Si gioca alle 12.30 di mercoledì 8 febbraio nella cornice del Centro Sportivo Vismara.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Fiorentina al prezzo di 10€ (5€ per gli Under 12). I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-FIORENTINA

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€ (5€ UNDER 12) - CLICCA QUI