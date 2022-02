Coppa Italia Femminile, Milan-Samp: le formazioni ufficiali

Alle 14.30 il Milan Femminile scenderà in campo contro la Sampdoria, in un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Questa la formazione ufficiale scelta da mister Ganz:

MILAN (3-5-2): Babb; Fusetti, Agard, Codina; Thrige, Adami, Jane, Boureille, Bergamaschi; Stapelfeldt, Longo. All.: Ganz

SAMPDORIA (5-3-2): Soggiu; Boglioni, Bursi, Rizza, Pisani, Auvinen; Rincon, Battelani, Martinez; Tarenzi, Martinovic. All.: Cincotta