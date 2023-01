Coppa Italia Femminile, nel weekend la terza giornata: domenica alle 14.30 Lazo-Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Saranno due le gare della terza giornata della Coppa Italia Femminile a vedere di fronte due squadre di Serie A. La prima per il Gruppo C sarà quella che aprirà il turno, ovvero Como-Roma. Le due squadre sono a pari punti in classifica e si giocheranno dunque il primo posto e il passaggio del turno. L’altra sfida invece sarà quella fra Inter e Parma con le ducali che possono sperare solo nella vittoria per scavalcare le rivali e andare avanti nella competizione.

Gli scontro diretti non mancheranno anche negli altri gruppi: sabato pomeriggio infatti il Sassuolo andrà a far visita al ChievoVerona potendo giocare anche per il pari, mentre la Sampdoria dovrà vincere per scavalcare il San Marino Academy e guadagnare il turno a eliminazione diretta.

Domenica sfida di grande fascino fra Brescia e Juventus, con tantissime ex nelle fila delle bianconere. Per le piemontesi basta anche un pari per andare avanti nel torneo vista la vittoria sul Cittadella di ieri. Il Milan invece se la vedrà con la Lazio in una sfida in cui chi vince va avanti, così come quella fra Fiorentina ed Hellas Verona.

Coppa Italia Femminile, terza giornata fase a gironi:

Sabato 07/01

Como-Roma 12:30

ChievoVerona-Sassuolo 14:30

San Marino Academy-Sampdoria 14:30

Domenica 08/01

Brescia-Juventus 14:30

Lazio-Milan 14:30

Napoli-Pomigliano 14:30

Parma-Inter 14:30

Hellas Verona-Fiorentina 14:30

Classifiche:

Gruppo A

San Marino Academy 3

Sampdoria 3

Ravenna 0*

Gruppo B

Cittadella 3*

Juventus 3

Brescia 0

Gruppo C

Roma 3

Como 3

Arezzo 0*

Gruppo D

Inter 3

Parma 1

Cesena 1*

Gruppo E

Fiorentina 3

Hellas Verona 3

Genoa 0*

Gruppo F

Milan 3

Lazio 3

Ternana 0*

Gruppo G

Pomigliano 3

Napoli 3

Tavagnacco 0*

Gruppo H

Sassuolo 3

ChievoVerona 1

Torres 1*

* una gara in più