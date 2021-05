Femminile, Ganz a Sky: "Abbiamo avuto più occasioni di loro, una sconfitta che non toglie nulla alla nostra grande stagione"

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, commenta a Sky Sport la sconfitta ai rigori contro la Roma in finale di Coppa Italia: “Abbiamo avuto più di un’occasione, abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo avuto secondo me più occasioni di loro. Questa sconfitta non toglie nulla alla nostra grande stagione, anche se perdere ai rigori brucia ancora di più. È stata una grande stagione, ma è chiaro che speravamo di portare a casa stasera la Coppa. Abbiamo dimostrato di aver meritato la qualificazione in Champions, non abbiamo mai perso contro la Roma e questo vuol dire che ci siamo”.