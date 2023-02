L'emozione di Asllani per il premio ricevuto in Kosovo: "Un momento di orgoglio e onore"

MilanNews.it

Kosovare Asllani, premiata in Kosovo con la "Presidential medal of merits", ha espresso la sua emozione con un post Instagram: "Che momento di orgoglio e onore ricevere la medaglia presidenziale al merito per i miei successi e il mio contributo nell'uguaglianza sportiva oggi in Kosovo.

Ho partecipato anche a uno dei programmi dell'Unicef e ho incontrato ragazze fantastiche e ambiziose. Lo sport è uno strumento così importante per dare potere ai giovani.

Grazie al presidente Vjosa Osmani, al primo ministro Albin Kurti, al presidente FFK Agim Ademi, a Faton Peci, all'ambasciata svedese, all'Unicef e a tutti coloro che hanno partecipato per aver reso questa giornata davvero speciale"