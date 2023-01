Milan femminile, alle 14.30 il derby: le rossonere vogliono il sorpasso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il gran giorno del derby femminile. Alle 14.30, potrete seguire il live testuale su MilanNews.it, scenderanno in campo al Puma House of Football Milan e Inter in una gara che mette in palio più del semplice onore cittadino. Come riferisce Tuttosport questa mattina infatti, le rossonere si trovano a solo un punto di distanza dalle cugine e cercheranno oggi la vittoria per sorpassarle in classifica. Queste le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Guagni, Mesjasz, Fusetti, Vigilucci; Adami, Mascarello; Bergamaschi, Asllani, Thomas; Piemonte. All. Ganz

INTER (4-2-3-1): Durante; Thogersen, Alborghetti, Kristjansdottir, Robustellini; Mihashi, Santi; Chawinga, Karchouni, Ajara Njoya; Polli. All. Guarino