Milan Femminile cinico e solido contro il Sassuolo: vittoria di misura per le rossonere

Per la prima volta nella sua storia il Milan Femminile vince il campo del Sassuolo, e lo fa con una rete di Asllani dopo 37 secondi. Vittoria importante per la classifica che chiude un 2022 in chiaroscuro per Ganz e la squadra. Buona prestazione delle rossonere: quadrate e solide, come non accaduto molto spesso quest'anno, a difesa del gol iniziale firmato da Asllani.