Milan Femminile, domani alle 18 la gara in casa del Como

Domani sera alle 18 il Milan sarà impegnato sulla campo del Como nella gara valida per la 6^ giornata della Serie A Women. Il club rossonero, attraverso il suo sito ufficiale, ha presentato così la partita delle rossonere: "Weekend importante per le rossonere di Suzanne Bakker, reduci da un ottimo momento di forma. Il calendario propone l'impegno esterno sul campo di Seregno, casa del Como Women. Affrontiamo una realtà ormai consolidata del nostro campionato, a pari punti con noi in classifica. Ci attende una sfida aperta, equilibrata, da vivere: calcio d'inizio in programma per le 18.00 di sabato 15 novembre. Avviciniamoci alla 6ª giornata di Serie A Women 2025/26 con la nostra tradizionale Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Due vittorie consecutive, e di peso, per le rossonere negli ultimi due impegni: 4-2 alla Lazio e 2-1 alla Juventus. La squadra sta bene, è in fiducia e ha mostrato ottime cose in queste prime cinque giornate di campionato, non solo sul piano dei risultati. 9 punti in 5 giornate, e tanto margine ancora per crescere. Alle assenti di settimana scorsa - Babb, Zanini, Stokić, Soffia e Sorelli - si aggiunge Park, alle prese con una fascite plantare. Recuperata capitan Grimshaw, già in campo nel finale contro la Juventus. Con già 12 gol all'attivo, affrontiamo una delle migliori difese del campionato, 6 reti subite: servirà uno sforzo ulteriore, anche nel confermare la buona prova difensiva offerta contro la Juventus.

Così Coach Bakker alla vigilia: "Forti delle ultime due vittorie, entreremo in campo molto unite domani. Ci vorranno piena concentrazione, determinazione e fiducia nel nostro piano partita. Arriviamo pronte a questa sfida".

QUI COMO WOMEN

Nella scorsa stagione il Como inflisse due sconfitte su due alle rossonere, in entrambe le occasioni per 1-0, e ha iniziato con ottimo piglio anche questo 2025/26: tre vittorie - contro Juventus, Genoa e Ternana - e due sconfitte, contro Lazio e Sassuolo. In panchina Stefano Sottili, alla prima esperienza nel mondo calcistico femminile, dopo una lunga militanza nel settore maschile su panchine di prestigio come Venezia, Varese, Carrarese, Carpi, Arezzo, Feralpisalò, Juve Stabia. Attenzione all'ottimo momento di forma di giocatrici come Nishler e Pavan, sicuramente le giocatrici più attive in zona gol per le lariane.

PRE-PARTITA

Il Milan ha vinto tre delle prime cinque partite di campionato (2P) per la prima volta dal 2022/23 (2P) ed è dal 2021/22 che non ottiene quattro successi nelle prime sei (1N, 1P).

Milan (sei) e Como (cinque come l'Inter) sono due delle tre squadre che finora in questa Serie A hanno segnato più gol nel corso dei primi tempi.

Il Milan è una delle quattro squadre che vantano il maggior numero di marcatrici differenti in questa Serie A: sette, come Inter, Genoa e Fiorentina.

Da un lato, solo la Juventus (260) ha recuperato più palloni del Milan (252, al pari della Fiorentina) in questa Serie A; dall'altro, il Como è la formazione che ne ha recuperati di meno nel torneo (218).

DOVE VEDERLA IN TV

In Italia, Como-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN

Sarà Filippo Colaninno di Nola l'arbitro della sfida: completano la squadra arbitrale gli assistenti Manuel Cavalli e Simone Giuseppe Chimento. Quarto ufficiale Costanzo Cafaro, operatore FVS Marco Colazzo.

6ª giornata di Serie A Women, tre partite in programma sabato: alle 12.30 Sassuolo-Ternana, alle 15.00 Parma-Fiorentina e alle 18.00 Como-Milan. Domenica, invece, alle 12.30 Napoli-Inter, alle 15.30 Roma-Lazio e alle 18.00 Juventus-Genoa.

Ecco la classifica attuale: Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Lazio 9, Como 9, Juventus 7, Napoli 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 5, Sassuolo 5, Ternana 0.