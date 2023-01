Milan Femminile, domani riparte il campionato: alle 12:30 arriva il Parma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani, nel primo pomeriggio, riparte il campionato del Milan femminile di mister Ganz. Le rossonere sono già tornate in campo in questo 2023 circa una settimana fa quando hanno demolito la Lazio per 8-0 in Coppa Italia, guadagnandosi l'acceso ai quarti di finale della competizione. Domani invece si ricomincia con la Serie A: alle 12.30, al Puma House of Football arriva il Parma. Si tratta della quarta giornata di ritorno con le ragazze di Ganz che occupano il quinto posto in classifica mentre le emiliane sono il fanalino di coda. La graduatoria completa:

Roma 30

Juventus 27

Fiorentina 25

Inter 22

Milan 19

Sampdoria 10

Sassuolo 10

Como 10

Pomigliano 10

Parma 6