Milan Femminile, domenica alle 14.30 il match di campionato contro il Pomigliano: biglietti in vendita

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Ultima sfida casalinga della prima fase di Serie A femminile per le rossonere di Maurizio Ganz: al PUMA House of Football - Centro Sportivo P. Vismara arriva il Pomigliano, contro cui il Milan cercherà il riscatto dopo l'immeritata sconfitta nella partita d'andata. Bergamaschi e compagne vogliono dare seguito alla bella vittoria contro la Juventus per arrivare al meglio alla seconda fase della stagione, al via da marzo: quella che assegnerà lo Scudetto e i piazzamenti per la Women's Champions League. La sfida si giocherà domenica 12 febbraio alle 14.30, l'appuntamento è per tutti i tifosi rossoneri per una nuova partita importante.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Pomigliano al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-POMIGLIANO

DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 14.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 5€