Milan Femminile, in vendita i biglietti per il match di domenica contro il Parma

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Torna la Serie A femminile e si accende ancora di più il girone di ritorno della prima fase del campionato. Il Milan, dopo aver iniziato alla grande il 2023 con il 7-0 alla Lazio e la qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Italia, ricomincia il proprio cammino in Serie A ospitando il Parma, fanalino di coda in classifica. Una gara importante per riprendere il cammino interrotto a Sassuolo, in programma domenica 15 gennaio alle 12.30 al PUMA House of Football - Centro Sportivo P. Vismara.

Le rossonere al momento occupano il quinto posto, posizione sufficiente per accedere alla seconda fase che assegnerà lo Scudetto di categoria. Ma ogni punto è prezioso e la squadra di Ganz nelle prossime sei giornate - in meno di un mese e mezzo - vuole ottenere il massimo per crescere, provare a risalire in graduatoria e arrivare al meglio al momento decisivo della stagione.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Parma al prezzo unico di 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-PARMA

DOMENICA 15 GENNAIO ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 5€