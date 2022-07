Milan Femminile, Kamila Dubcová: "Orgogliosa di essere al Milan. Voglio aiutare la squadra a vincere trofei"

MilanNews.it

Kamila Dubcová, nuova giocatrice del Milan Femminile, ha parlato così ai microfoni di Milan TV:

Sull'arrivo in Italia: "Sono molto orgogliosa di vestire questa maglia. Quando sono arrivata in Italia è stata l'inizio di una nuova esperienza (ha giocato gli ultimi tre anni al Sassuolo, ndr). Non ero mai stata all'estero e non sapevo cosa aspettarmi. Il primo anno qui è stato di ambientamento, ma sia nel secondo che nel terzo penso di aver fatto bene ed ero contenta di questo. Spero di continuare così e di migliorare sempre".

Sui suoi obiettivi: "Per me è importante fare del mio meglio: segnare e aiutare la squadra è fantastico come il creare occasioni per le mie compagne e fornire assist".

Sulla Serie A Femminile: "Mi sembra che ogni anno il livello sia sempre più alto e quest'anno la Serie A diventerà un campionato professionistico. Credo che questo porterà dei cambiamenti perchè arriveranno anche molte giocatrici dall'estero. Ci saranno solo dieci squadre e quindi aumenterà il livello di competitività. Non vedo l'ora di giocare".

Sull'arrivo al Milan anche della sua gemella Michaela: "Sono felice che sia qui anche lei dopo che negli ultimi due anni siamo state distanti. Siamo gemelle: nella vita di tutti i giorni e in campo siamo molto unite. So sempre cosa farà in campo, io le fornivo gli assist e lei segnava. Non vedo l'ora di giocare di nuovo con lei".

Sulla Champions: "Quando giochi in Champions League senti la differenza: l'atmosfera e tutto il resto, è fantastico. Ricordo le mie sensazioni, era stata una delle gare più emozionanti della mia carriera. E' stato fantastico. In futuro voglio giocare di nuovo in Champions ed è per questo che sono qui: sono sicuro che con il Milan ci riusciremo".

Sulla nuova stagione: "Voglio aiutare la squadra a vincere trofei, credo in questa squadra e spero che ci riusciremo".