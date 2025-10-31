Milan Femminile, Keijzer: "Vogliamo riprenderci dopo i due ko di fila. Felice di essere allenata da Bakker"

Milicia Keijzer, difensore del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "I primi mesi qui sono stati molto belli, ma anche di adattamento, penso che sia normale quando arrivi in una nuova squadra. Sta andando molto meglio ora, le ragazze sono molto gentili. Amo Milano, adoro fare shopping e andare in giro in bici, cerco di vedere tutte le cose più belle e i negozi più belli".

Sul momento della squadra dopo due sconfitte di fila: "La squadra vuole riprendersi ovviamente. Ci siamo parlare tra di noi, vogliamo combattere in ogni partita e portare a casa i tre punti".

Su coach Bakker: "Non ho paura a chiederle qualcosa. Lei è molto diretta e per me è un porto sicuro. La conosco dai tempi dell'Ajax, abbiamo anche attraversato insieme alcune cose private. Lei sa già tutto, mi fa sentire al sicuro. Se la conosci davvero capisci che ci mette il cuore e ha un buon punto di vista calcistico. Quindi sono molto felice di essere allenata da lei. Posso imparare anche tanto da lei".

Sugli obiettivi personali: "Il mio prossimo obiettivo personale è di godermi ogni giorno e non vivere così tanto nel futuro. Vivere nel presente è il mio obiettivo".

Sulle sue passioni oltre al calcio: "Sono molto appassionata di moda. Amo esprimere me stessa e amo il modo in cui tutti possono esprimersi attraverso la moda. Sono stata ovviamente alla Fashion Week di Milano. Purtroppo non abbiamo visto nessuna sfilata, l'anno prossimo mi piacerebbe vederne una. Mi piace dare il mio tocco personale, compro vestiti di seconda mano e poi taglio e cucio. Mi piace creare i miei vestiti".

Sulla lingua italiana: "Sto ancora studiando. A volte provo ad imparare l'italiano guardando i film italiani o parlando con le persone. Ogni volta che ordino il caffè capiscono non sono italiana e iniziano a parlare in inglese. E i dico: per favore parlatemi in italiano, così posso imparare".