Milan Femminile, Piga: "Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo voglia di vincere ancora. Siamo un grande gruppo"

vedi letture

Julie Piga, difensore del Milan Femminile, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Dopo le prime partite contro Roma e Fiorentina eravamo molto deluse perché pensavamo di vincere. Contro la Lazio era molto importante per noi portare a casa i tre punti, era una partita dove volevamo dimostrare quanto imparato. Sia con la Lazio che contro la Juve abbiamo vinto, dimostrando che quando conta vincere, vinciamo. Le prossime gare saranno molto diverse rispetto a quelle precedenti, perché ad esempio contro il Como lo scorso anno abbiamo perso due volte e ancora dobbiamo digerirle. Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo voglia di vincere ancora".

La giocatrice rossonera ha poi raccontato: "Se sono un riferimento per le mie compagne? Magari perché sto invecchiando. Abbiamo un gran gruppo, stiamo sempre tutte assieme. Prima avevamo diverse infortunate ma ora stanno tornando tutte. Si nota anche in allenamento o in partita, quando siamo tutte assieme siamo più forti". Sul suo cane e sulla vita a Milano, Piga ha spiegato: "Il mio cane si chiama Pirlo, quando ero in Francia lo seguivo alla Juve o al Milan e mi sono innamorata del calcio grazie a lui. Per me è il più forte, come pensava e come giocava. Per questo ho dato il suo nome al mio cane. Prima giocavo a centrocampo, con gli anni poi sono scalata in difesa. Milano? Faccio tantissimo shopping, ma mi piace scoprire nuovi posti, tra cui ristoranti o caffè“.

