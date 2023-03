Milan Femminile, sabato alle 14.30 il match di campionato in casa della Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo spettacolare 3-3 nel week-end scorso contro la Fiorentina, sabato il Milan Femminile tornerà in campo per la 21^ giornata di campionato (Poule scudetto): le ragazze rossonere di Maurizio Ganz saranno infatti impegnate in casa della capolista Roma. Il calcio d'inizio del match è in programma alle 14.30 allo Stadio Tre Fontane.