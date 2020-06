Monza, Galliani: "Il Milan Femminile non giocherà più al Brianteo"

Nel corso della lunga conferenza stampa per il ritorno in Serie B del Monza, l'amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani ha annunciato che nella prossima stagione il Milan Femminile dovrà trovarsi una nuova casa in cui giocare visto che il Brianteo sarà a uso esclusivo del Monza: “Il Milan femminile non verrà più al Brianteo. - spiega Galliani - Noi non siamo la prima squadra di Milano, ma siamo la prima squadra di Monza”. Una decisione che appare unilaterale e che costringerà ora il club rossonero a cercare un'altra casa per le ragazze di Maurizio Ganz in vista della prossima stagione.