Serie A Femminile, 13^ giornata: domenica alle 12.30 Milan-Parma

Nel fine settimana tornerà in campo la Serie A Femminile con le gare della 13^ giornata. Il big match andrà in scena a Firenze sabato pomeriggio con le viola, terze in classifica, che sfideranno la capolista Roma in una sfida con in campo tanti ex soprattutto sul fronte giallorosso – Elena Linari, Elisa Bartoli e Valentina Giacinti su tutte – pronte a dare un dispiacere alle toscane per continuare la marcia in vetta e rafforzare la propria posizione in vista della Poule Scudetto. Prima del big match scenderanno in campo l’Inter che cercherà di accorciare sul podio sfidando in casa una Sampdoria che vuole porre fine a un momento no che dura da molte gare. L’altra gara dell’ora di pranzo sarà invece una sfida salvezza come quella fra Como e Pomigliano, club appaiati a quota 10 punti che sperano di allungare sul Parma fanalino di coda.

Domenica invece toccherà alle altre due grandi del nostro campionato: il Milan e la Juventus. Le rossonere cercheranno contro il Parma di riprendere dalla vittoria sul Sassuolo prima della pausa per non scivolare troppo lontano dalle avversarie per i primi due posti, ma la squadra gialloblù non può perdere ulteriore terreno e spera che tra mercato e rientro di alcune infortunate di lungo corso questo 2023 possa partire sotto altri auspici. Speranza comune anche al Sassuolo che andrà a far visita alla Juventus con l’obiettivo di continuare la risalita e mettere alle spalle una prima parte di stagione troppo al di sotto delle aspettative.

Serie A, 13^ Giornata

Sabato 14/01

Inter-Sampdoria 12:30

Como-Pomigiano 12:30

Fiorentina-Roma 14:30

Domenica 15/01

Milan-Parma 12:30

Juventus-Sassuolo 14:30

Classifica: Roma 30, Juventus 27, Fiorentina 25, Inter 22 , Milan 19, Sampdoria 10, Sassuolo 10, Como 10, Pomigliano 10, Parma 6

Classifica marcatrici: Chawinga (Inter) 9, Girelli (Juventus) 8, Polli (Inter) 7, Asllani (Milan) 7, Giacinti (Milan) 6, Beerensteyn (Juventus) 6, Martinovic (Parma) 5, Kajan (Fiorentina) 5, Taty (Pomigliano) 4, Haug (Roma) 4, Thomas (Milan) 4, Beccari (Como) 4