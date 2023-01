Serie A Femminile, altro clean sheet per le rossonere: il Milan si impone sul Parma per 2-0

MilanNews.it

Dopo il successo in Coppa Italia, il 7-0 rifilato alla Lazio lo scorso 8 Gennaio e la conseguente qualificazione ai quarti di finale, il Milan di Ganz è pronto a riprendere il cammino anche in Serie A. Sebbene la stagione 2022-2023 si stia dimostrando non priva di ostacoli, con le rossonere momentaneamente al quinto posto in classifica a quota 19, è evidente che il rotondo risultato contro le biancocelesti possa servire come maggiore motivazione per continuare la scalata anche in campionato.

La gara al Vismara contro il Parma inizia però in sordina, con la buona gestione da parte di entrambe le squadre, ma con la mancanza di particolari colpi di scena e di situazioni pericolose. In particolare, se da un lato è la squadra di Panico a godere di una doppia occasione, prima al 13’ con la conclusione in porta e la pronta respinta da parte di Giuliani, e un minuto dopo con il tiro da parte delle gialloblù finito fuori di poco, dall’altra parte il Milan continua la sua fase di gestione e di pressing, andando alla conclusione al 28’ con il tiro di Dubcova che termina però comodo tra le mani di Capelletti. Minuto dopo minuto la squadra di Ganz continua a crescere, tanto da trovare la rete del vantaggio al 44’ grazie alla bella azione corale rossonera, all’assist di Thrige e alla deviazione di testa di Martina Piemonte che segna il suo quarto centro stagionale e festeggia così le 20 presenze in Serie A con la maglia rossonera. Nella ripresa, il Milan continua la sua ottima gestione della gara e sfiora la rete del raddoppio in diverse occasioni, prima al 48’ con la conclusione a due passi sotto porta di Lindsey Thomas che termina alta sulla traversa, e poi al 50’ con il tiro forte e deciso di Soffia che esce non di molto al lato della porta. Al 57’, però, il Milan approfitta del suo momento di superiorità e trova la rete del 2-0, grazie all’assist della numero 20 rossonera e il tiro forte e deciso da fuori area di Arnadottir che prima di terminare in porta trova anche una deviazione della squadra avversaria.

Con la vittoria di oggi il Milan sale a quota 22 punti e accorcia a meno tre sia sulla Fiorentina, reduce dalla pesante sconfitta per 7-1 contro la Roma che sull’Inter a pari punti con la viola. Nella prossima giornata di Serie A Femminile, la squadra di Ganz sarà impegnata nella trasferta contro la Sampdoria di mister Cincotta, attualmente al penultimo posto in classifica e a pari punti con Como e Sassuolo.