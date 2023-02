MilanNews.it

Domenica pomeriggio il Milan Femminile scenderà in campo contro il Como Women nel match valido per la 18^ giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della sfida, che si giocherà allo Stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno (MB), è in programma alle 14.30. Le rossonere sono al momento quinte in classifica, mentre il Como è penultimo.