Serie A Femminile, il Milan chiude il 2022 con una vittoria sulle neroverdi

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma, la gara contro il Sassuolo rappresenta una nuova possibilità di rivincita per la squadra di Ganz, l’ultima occasione del 2022 per portare a casa i 3 punti e restare nella parte alta della classifica. E di fatto bastano solo 38 secondi di gioco al Milan per sbloccare il risultato, con Kosovare Asllani che approfitta di un ottimo cross di Mascarello per regalare il vantaggio alle compagne di squadra. Dopo la rete dello 0-1, il Sassuolo prova a farsi vedere più volte, come al 10’ con l’occasione per Goldoni che non riesce ad arrivare sul lancio di Clelland. Oltre ad Asllani, è Martina Piemonte a rivelarsi tra le più pericolose e a sfiorare per ben due volte la rete del raddoppio, prima al 27’ con la bella conclusione della nostra numero 18 deviata in angolo, e poi nei minuti finali della prima frazione di gioco con un tiro di sinistro che esce fuori di poco.

L'equilibrio che aveva contraddistinto tutto il primo tempo continua a essere il protagonista principale anche della seconda frazione, con diverse occasioni per le neroverdi, prima al 46’ con la conclusione poco potente che non impensierisce di fatto Laura Giuliani e subito dopo al 48’ con Clelland che cerca di sfruttare al meglio l’errore della difesa rossonera, sfiorando infine l’angolo alto della porta. L’occasione più pericolosa per la squadra di Piovani arriva però al 55' con Monterubbiano che va alla conclusione che finisce fuori al lato della porta. Nei minuti finali non mancano le occasioni per le rossonere: al 70’ è Soffia ad andare vicinissima alla rete del raddoppio, colpendo in pieno la traversa, mentre al 78’ Thrige Andersen prova un tiro cross deviato in corner da Lonni. Triplice fischio finale e risultato di 0-1: il Milan chiude il 2022 con una vittoria (la prima allo Stadio Ricci contro il Sassuolo) e sale così a quota 19 punti in classifica.