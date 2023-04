Serie A Femminile, il programma del weekend: turno di riposo per il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la pausa per la Nazionale torna in campo la Serie A Femminile con la quarta giornata della seconda fase del campionato. Nella corsa Scudetto la Roma, già certa di partecipare alla prossima Women’s Champions League, andrà a far visita all’Inter per mantenere invariato il vantaggio sulla Juventus, che insegue a otto lunghezze di distanza, e magari incrementare il divario sperando in uno sgambetto della Fiorentina che si gioca l’ultima possibilità di rientrare nella corsa al secondo posto occupato proprio dalle bianconere.

In coda, con il Sassuolo quasi salvo che osserverà un turno di riposo, gli occhi saranno puntati sulle sfide Pomigliano-Como e soprattutto Parma-Sampdoria, quest’ultima sfida chiave per l’ultimo posto con le ducali – con una gara in più – che al momento hanno due punti di vantaggio sulle blucerchiate.

Poule Scudetto

Sabato 15 aprile – ore 14.30

Inter-Roma (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Domenica 16 aprile – ore 14.30

Juventus-Fiorentina (diretta su TimVision)

Riposa: Milan