Serie A Femminile, il programma della 15^ giornata: domani alle 14.30 il derby di Milano

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il derby di Milano la gara clou della 15^ giornata di Serie A Femminile. Una sfida d’alta classifica che vede l’Inter avanti di solo un punto rispetto alle cugine del Milan. Entrambe le squadre sono praticamente sicure di essere qualificate alla Poule Scudetto (a cui accedono le prime cinque), ma non possono perdere ulteriore terreno dalle rivali che sono davanti per non complicare ulteriormente una corsa ai primi due posti – che valgono l’Europa – già non semplicissima. Sabato scenderà in campo anche la Fiorentina altra squadra che sta in alto e punta a tallonare da vicino quella Juventus che dista appena tre punti. Col Pomigliano però sarà una gara da non prendere sotto gamba perché le campane hanno dimostrato di poter tener testa alle big e inoltre vorranno subito reagire dopo il pesante 8-1 subito in Coppa Italia contro la Roma.

Domenica invece scenderanno in campo le prime due della classe: la Juventus ospiterà in casa una Sampdoria in crisi nera e in astinenza da vittoria da troppi mesi. Una gara sulla carta che sembra facile per le bianconere, ma che non va sottovalutata perché prima o poi le blucerchiate riusciranno a svoltare la loro stagione. La Roma invece sarà impegnata, sempre in casa, contro un Sassuolo ancora discontinuo anche se in ripresa dopo un avvio veramente in salita. La squadra di Piovani, protagonista sul mercato, cercherà di sgambettare una capolista che finora solo la Juventus è riuscita a frenare. Sfida salvezza invece a Parma dove le ducali si troveranno di fronte il Como: le gialloblù hanno dimostrato nelle ultime giornate di potersela giocare con tutte, ma troppo spesso hanno pagato alcuni errori a caro prezzo e in uno scontro diretto questo non deve accadere. Le lariane sono invece reduci dal pari contro l’Inter e ottenere un risultato positivo a Parma darebbe un’ulteriore spinta e farebbe valere ancora di più il punto conquistato contro una big lo scorso fine settimana.

Serie A Femminile 15^ giornata

Sabato 28 Gennaio

Fiorentina-Pomigliano 14:30

Milan-Inter 14:30

Domenica 29 Gennaio

Juventus-Sampdoria 12:30

Parma-Como 14:30

Roma-Sassuolo 14:30

Classifica: Roma 36, Juventus 31, Fiorentina 28, Inter 26, Milan 25, Pomigliano 13, Sassuolo 11, Como 11, Sampdoria 10, Parma 6.

Classifica marcatrici: Chawinga (Inter) 10, Polli (Inter) 9, Asllani (Milan) 8, Girelli (Juventus) 8, Beerensteyn (Juventus) 7, Giacinti (Roma) 7. Martinovic (Parma) 6, Kajan (Fiorentina) 5, Andressa Alves (Roma) 5, Haavi (Roma) 5