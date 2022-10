MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan Femminile si porta in vantaggio contro la Juventus nella gara valida per la settima giornata di campionato. Su un lancio dalle retrovie, la difesa bianconera buca l'intervento sul pallone, Asllani si invola in solitaria e, una volta arrivata a tu per tu con Aprile, sigla la rete del vantaggio. 1-0 Milan!