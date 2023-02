Serie A Femminile, successo per il Milan di Ganz che si impone sulle bianconere per 1-2 a Vinovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un mese ricco di appuntamenti in cui il Milan di Ganz ha collezionato 4 successi consecutivi tra Campionato e Coppa Italia e una sola sconfitta, quella contro l’Inter di Rita Guarino per 4-1, le rossonere sono pronte a inaugurare il mese di Febbraio con un altro big match, la gara contro la squadra di Montemurro a Vinovo.

I primi minuti della gara raccontano di un perfetto equilibrio tra le due squadre, con l’impatto alla gara più propositivo e aggressivo da parte delle rossonere, ma con la Juventus che sfiora la rete dell’1-0 al 15’ colpendo in pieno la traversa. Ciononostante, la squadra di Ganz continua a crescere e a creare occasioni, impegnando il portiere avversario in diverse situazioni, prima al 24’ su un tiro di Thomas deviato in corner da Magnin e poi al 41’ con la bella conclusione dalla distanza di Mascarello che termina di poco al lato della porta. Qualche minuto dopo, però, uno dei momenti chiave del match. Siamo al 45’, Asllani si appresta a calciare una punizione, quando l’arbitro interviene concedendo un calcio di rigore alle rossonere ed espellendo Boattin per fallo di mano. E di fatto il Milan approfitta del calcio di rigore e trova la rete del vantaggio, grazie al tiro preciso e forte di Martina Piemonte che sigla la rete dello 0-1. Nella ripresa il Milan ha la possibilità non solo di giocare gli ultimi 45’ in superiorità numerica, ma anche di andare al raddoppio al 55’, con l’occasione per Thomas che crossa per Asllani ma trova una deviazione di tacco di Dubcova che non termina in rete. Qualche minuto dopo, al 64’, le rossonere cercano di sfruttare un’ottima azione in ripartenza per Thomas che scatta sulla fascia, va alla conclusione, ma viene deviata in corner da Magnin. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Montemurro sfiora al 70’ la rete del pari con la conclusione che finisce nell’incastro dei pali. Al 75’, però, arriva il raddoppio del Milan, nato da un tiro di Piemonte in area che trova una doppia deviazione di Magnin e la conclusione in rete di Lindsey Thomas. Nel finale, se da lato Grimshaw sfiora il tris con la palla che finisce fuori al lato della porta, dall’altro lato Sembrant riesce a trovare la rete dell’1-2 allo scadere dei quattro minuti di recupero.

Dopo la vittoria della gara di andata per 4-3, quella di oggi rappresenta un altro traguardo importante per le rossonere, il primo successo contro la Juventus a Vinovo. In questo modo il Milan non solo ritrova la fiducia e la motivazione di cui aveva bisogno dopo la sconfitta contro l’Inter, ma sale anche a 28 punti e si avvicina all’Inter attualmente a quota 29, in attesa del match contro il Sassuolo.